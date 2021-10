El cáncer no es una batalla que ganar: "La actitud positiva no te va a curar, lo hace la investigación"

Durante la entrevista la presidenta de la asociación ha querido dejar clara su postura respecto a la corriente existente que compara el cáncer con una guerra o una batalla, y a las personas que lo sufren como unos guerreros: "Nosotros no utilizamos términos bélicos, el cáncer no es una guerra, ni una batalla. En el cáncer nadie gana, no hay vencedoras, no es una guerra, solo somos mujeres enfermas que tratamos cada mañana de salir adelante. Esto no es una batalla", aclara.