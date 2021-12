Y es que quién no es capaz de continuar la letra del villancico por excelencia, internacional y el más sonado en todas las redes sociales. Hablamos de la canción 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey y todas sus versiones. Es la reina de la lista. Ni las más clásicas, como 'Christmas', de Darlene Love, o 'White Christmas', de Bing Crosby pueden destronarla.