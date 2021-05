Los miembros del tribunal de jurado en su veredicto no consideran probado que el joven que en el momento del crimen tenía 26 años , sufriera un brote psicótico . Además entienden, que por esta razón no concurre ni una atenuante ni una eximente incompleta por enajenación mental.

Los abogados del parricida basan su defensa en la enajenación mental

Sus palabras ante el Tribunal que lo juzgó no conmovieron a los miembros que lo ha declarado culpable. "Pido perdón y no es para agradar a nadie. Cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima", manifestó en su última palabra el acusado, que se enfrenta a una petición de pena de 15 años y cinco meses de cárcel.