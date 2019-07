Capsulas al estilo japonés por 300 euros para descansar en el BBK Live de Bilbao

Algunos festivaleros creen que “para tres días con un camping me llega y me sobra”, sin embargo, no todos piensan lo mismo porque las 300 capsulas están ocupadas. La idea del aire acondicionado les ha gustado a muchos, y es que dormir no es ningún juego cuando hay tres días de fiesta por delante y con más de 100 conciertos en cartel entre lo que se encuentran The Strokes, Rosalia o Liam Gallagher.