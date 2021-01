Dos años de cárcel para los futbolistas Enrich y Luna por difundir un vídeo sexual

El escrito judicial considera a Enrich y Luna autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos que afecta a datos de carácter personal que revelan la vida sexual de personas . Aunque la sentencia del caso, según informa la agencia EFE, acuerda la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a los condenados una vez que la resolución sea firme, por lo que los dos futbolistas no deberán ingresar en prisión, si bien aún cabe posibilidad de recurso.

El futbolista Eddy Silvestre, quien también fue juzgado bajo la acusación de haber difundido el vídeo, ha sido absuelto pues, aunque reconoció haber recibido las imágenes, siempre aseguró que no las reenvió a terceras personas , aunque Enrich y Luna sostuvieron lo contrario en sus declaraciones.

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió "un estado de gran postración emocional, al ver comprometida su imagen pública. Estuvo de baja hasta finales de marzo de 2017 y precisó de tratamiento psiquiátrico y toma de medicación". Los futbolistas reconocieron los hechos y pidieron perdón a la víctima señalando que no esperaran que el tema "acabara como acabó" y afirmaron que nunca lo hicieron para "hacer daño". Además, ambos condenados indemnizaron a la víctima con 110.000 euros (cantidad superior a la reclamada), un hecho que provocó que tanto la fiscalía como la acusación particular rebajaran la petición de penas por los hechos de cinco a dos años.



Tanto Enrich como Luna reconocieron en su momento que grabaron su encuentro sexual sin el consentimiento de la chica, a pesar de que al día siguiente tuvieron una larga conversación en la cual ella les pidió "por favor" que borraran el vídeo. A pesar de que le dieron a entender que lo habían borrado, no fue así.