8 meses de cárcel para el ultra del Betis que agredió sin motivo a un joven vizcaíno y 6 para el que grabó los hechos

Apareció en escena con su monólogo lleno de odio y decidido a reclamar atención "¿Tú eres proetarra?", le gritó a un joven que estaba sentado tranquilamente en su terraza. Al no obtener respuesta se cansó de las palabras y comenzó a lanzar golpes contra el pobre ciudadano , que ni siquiera sabía de qué iba el asunto.

El agresor fue Manuel. Un chico al que parece que no le gustan las cámaras, pero al que hace dos años no le importó que su amigo grabara una agresión protagonizada por él. "En ningún momento mi cliente se acuerda de lo que ocurrió", asegura su abogado, que también asegura que no estaba consciente, que estaba bebido. Estos efectos han servido de atenuantes.