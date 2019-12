Cáritas busca ángeles esta Navidad con su nuevo spot y sí, tú puedes ser uno

Cáritas busca ángeles. Lo hace en su campaña navideña con un spot simple pero que llega al corazón bajo el lema ‘Todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad’. ¿Quién no ha sentido alguna vez cerca a alguien especial? Tú también llevas dentro ese ángel capaz de conmoverse y sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. ¡Tú también puedes ser un ángel! dice la entidad en las redes animando a ser voluntarios.

Cáritas apuesta por "cambiar el modelo económico y social que genera pobreza y exclusión, que no es sostenible en un planeta con recursos limitados”.- No solo eso. Ahora quiere que en nuestro día a día seamos "ángeles" que protejan y defiendan a los más pobres y descartados. Porque no son pocos los que lo necesitan: familias desahuciadas, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, migrantes, ancianos solos, desempleados o niños desprotegidos.