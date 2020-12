El SUP pide PCR para los inmigrantes que vuelen a la península y culpa a Europa que "se está lavando las manos"

Los vuelos con inmigrantes procedentes de Canarias a la península sigue provocando polémica . El tema, usado como arma arrojadiza por la derecha contra el Gobierno de Sánchez . Ahora es el Sindicato Unificado Policial el que apunta a la falta de transparencia en la organización de los vuelos de los que no se sabe "quién los paga".

Interior responde: "Tratar de relacionar pandemia y migración es una estrategia xenófoba que no se puede permitir

Carlos Morales, portavoz del SUP , asegura que están pidiendo "lo mismo que para todos nuestros compañeros, cuando cambian de región" que es realizarse una PCR . Admite que cuando "las pateras llegan" se les está realizando un test de covid-19, pero "ellos pasan 72 horas retenidos y después son puestos en libertad y pueden salir a la calle. Lo que pedimos que es cuando cambien de comunidad se les haga una prueba PCr como tenemos que hacernos nosotros. Para venir al a península que se hagan otra", explica su postura.

Desde Interior responden que "las llegadas de migrantes cuentan con estrictos protocolos sanitarios, en los que se r ealizan PCR a todos ellos y se guardan las debidas cuarentenas . Tratar de relacionar pandemia y migración es una estrategia xenófoba que no se puede permitir".

El SUP también pone en duda que los vuelos se los estén pagando los propios inmigrantes, aunque admite que la mayoría "son marroquíes que vienen con pasaporte y dinero propio" lo que plantea un problema adicional, sobre todo en estos tiempos de coronavirus.

Los inmigrantes que están llegando ahora, muchos vienen con pasaporte y con dinero propio. ¿Qué problema tenemos? que son marroquíes y Marruecos, por el tema de la pandemia, no los recibe

"El ministerio del Interior ni gestiona, ni organiza, ni financia traslados de migrantes", aclaran desde este departamento y añaden que "las personas que llegan a nuestras costas son personas en situación irregular y se les abre a todas ellas un expediente de expulsión si no son acreedoras de protección internacional. Mientras se tramita ese expediente, pueden no acogerse al sistema de acogida, y por lo tanto disponen de libertad deambulatoria mientras se ejecuta su expulsión. El sistema de acogida no es competencia del Ministerio del Interior."