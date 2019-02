Sanidad anuncia que los 367,5 kilos de carne de Polonia en España serán retirados del mercado

Europa asegura que en España se ha vendido carne polaca contaminada, pero el Ministerio de Sanidad deja claro que "la notificación europea no habla de alerta" y llama a la calma. "Las CCAA ya han recibido la notificación europea y ahora trata de averiguar dónde podrían haberse comercializado, aunque aún no hemos recibido ninguna información al respecto", destacan desde un Ministerio que llama, como siempre en estos casos, a la prudencia y a no sembrar la alarma social.