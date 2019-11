Carola Balestena denuncia haber sufrido quemaduras tras someterse a un tratamiento láser

Una experiencia totalmente traumática para la actriz de series como Al salir de clase o Nada es para siempre. "Me tumbo en la camilla y me empiezan a hacer el láser en las zonas donde ahora tengo las quemaduras de segundo grado. Es cuando le digo que pare, que duele y que, además, huele a quemado. No quiero hacérmelo", recuerda. "Aguanto el dolor, que fue bestial. Salí asustadísima. Ayer no puede grabar el vídeo de la llorera que tuve continua", continúa en el vídeo, de seis minutos de duración que tituló como 'Mala experiencia', en el que relata el interminable sufrimiento que vivió.