'La carta de Dios' de Einstein, vendida en subasta por más de 2,5 millones de euros

El científico y filósofo escribió la carta un año antes de su muerte en 1955 y será vendida por un coleccionista privado. "La palabra Dios es para mí nada más que la expresión y producto de la debilidad humana, la Biblia una colección de leyendas honorables pero aún bastante primitivas. Ninguna interpretación, no importa cuán sutil, puede (para mí) cambiar nada de esto" , escribió Einstein.

El científico no excluyó al judaísmo, al decir que admiraba y amaba a su pueblo pero que no creía que fueran los elegidos. "Para mí la religión judía, como las otras religiones, es una encarnación de la superstición más infantil", escribió. "No puedo ver nada de 'elegidos' en ellos", añadió.