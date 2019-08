El Ayuntamiento de Alcalá lleva a la Fiscalía un cartel publicitario de lavado de coches "vejatorio" para las mujeres

Concretamente, ese artículo recoge que se entenderán incluidos en los supuestos de publicidad ilícita "los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria , bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

Al no obtener respuesta por parte del establecimiento y al constatar que el anuncio no había sido retirado, el Consistorio decidió ayer elevarlo a Fiscalía al considerar que su contenido podría presentar "a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar".