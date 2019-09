Se casa con una prima de 81 años para evitar hacer el servicio militar

El comisario de Policía de Vinnitsa, Aleksandr Danilyuk, que se ocupa de las labores de reclutamiento en la zona, ha confirmado que el joven es tutor legal de una persona discapacitada registrada y, por tanto, no hay nada que hacer al respecto. Sin embargo, algunos expertos legales puntualizan que si el Ejército quisiera, podría llamar a los vecinos como testigos para disipar las dudas sobre si Alexander realmente vive en la casa. "Si prueban que no hay un matrimonio válido y que no hay un hogar común, podrían llamarle para hacer el servicio militar", apostilla el abogado Roman Korchenyuk.