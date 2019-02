La fiscalía solicita internar en un psiquiátrico de forma no voluntaria al abuelo rayador de coches

La Fiscalía de Área de Vigo ha solicitado esta mañana en el Juzgado de Familia de Vigo nº 12 el internamiento psiquiátrico no voluntario y urgente de J.A.V.V. con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico completo de su estado y, en particular, de su salud psíquica . También se solicita que, por parte de los servicios sociales, se valore su posible situación de vulnerabilidad y capacidad para vivir solo y atender sus necesidades, con el objetivo de estudiar su posible internamiento en una residencia. De esta forma han concluido las diligencias preprocesales civiles abiertas en relación con este caso.

José Antonio Vázquez se ha convertido en un rostro de la actualidad, no en vano, rayó más de 1.000 coches durante 2018 y las autoridades creen que en lo que va de 2019 ha deteriorado 120 vehículos. El caso no para aquí porque las protestas de los vecino no cesan y ya se han producido algunos enfrentamientos con algo más que palabras. De hecho, se atribuyen al anciano tres agresiones a vecinos tras golpearlos con el paraguas o con un bastón. Pero la situación está llegando a tal punto que los ánimos de los vecinos están soliviantados.

"Estoy mal. Me operaron y me dejaron mal. Estoy mal de la cabeza”, ha confesado el anciano, aunque un informe encargado por el juzgado concluyó que no tenía problemas mentales. Ahora la fiscalía pide que se le interne en un centro psiquiátrico, ya no solo para paz de sus vecinos sino también para garantizar su integridad física porque la situación comienza a ser irrespirable.