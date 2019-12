Caso Arandina: los exjugadores condenados no se explican por qué los audios de la menor no son pruebas

La polémica sentencia que condena a los jugadores del Arandina sigue dando que hablar. Esta vez, las concentraciones han sido en apoyo de los jugadores, un elemento que hasta ahora no había ocurrido. En este caso se ha pasado del Yo, sí te creo de la sociedad apoyando a las víctimas de violencia de género, a familiares y vecinos que consideran inocentes a los acusados de la violación a la menor. Unos hechos, que no hay que olvidar aunque quepa recurso, que el juez considera probada. Hasta se ha pedido que las denuncias falsas conlleven penas de cárcel.

Las declaraciones de los jugadores indignados tras la sentencia proclamando su inocencia y señalando que eran unos pardillos no cesan. A eso se suma las durísimas críticas de la abogada de la defensa que considera la sentencia una vergüenza que no debería dejar tranquilo a nadie.

La crispación no cesa. El exjugador de la Arandina CF, C.S.S 'Lucho', condenado junto a otros dos exjugadores por un delito de agresión sexual a una menor de quince años, ha asegurado este lunes que los audios de la joven en los que dice que no fue violada " hablan por sí solos".

"Los tres jugadores se van a cagar"

Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos por la que se condena a los tres jugadores a penas de prisión que suman 114 años, 'Lucho' ha lamentado que la Justicia no haya admitido los audios de la agredida. Asimismo, ha señalado que los audios muestran que "no había sido violada" y dijo que "los tres jugadores se van a cagar".

Tras conocerse la sentencia el pasado jueves, varios audios de la joven agredida se filtraron por las redes sociales. "Como se vaya de la lengua yo sí que me voy de la lengua, pero incluyo cosas inventadas. No creo que lo haga ni él ni ninguno porque sabe las consecuencias que tienen que se vayan de la lengua. Pero como se vayan de la lengua, temblarán", asegura la joven en uno de los audios.

"Nadie ha respetado nuestras presunción de inocencia"

A juicio del exjugador, los audios "fueron presentados por amigas suyas cuando estaban en el calabozo antes de pasar a disposición judicial, pero desde el minuto uno Aranda tenía esos audios, aunque al juez no le valieron". "Hablan por sí solos", ha sostenido. Asimismo, 'Lucho' ha afeado que hayan tenido que intentar "demostrar" que no eran culpables "desde el minuto uno" porque "nadie ha respetado su presunción de inocencia". Por otro lado, ha explicado que no sabía que edad tenía la menor. "Iba diciendo que tenía más edad", ha asegurado, para después explicar que, hasta que no le detuvieron, no sabía "qué edad tenía". Algo que la sentencia pone en duda.