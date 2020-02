La acusada del caso Urbana dijo a una compañera de cárcel que ayudó a mover el cadáver por miedo

Un agente de la Guardia Urbana que ofreció apoyo a Peral tras la muerte de su pareja ha explicado que ella no le dijo que hubiera ido a buscar a Pedro R. la noche del crimen, lo que se contradice con lo que sostiene su defensa : que tuvieron una discusión de pareja y se marchó, y ella se preocupó por si había ido a enfrentarse a su exmarido, Rubén C.

Sí le explicó que, una vez Pedro R. se había marchado, llamó a López, pero no le dijo para qué y le pidió que, ya que había quedado con él más tarde, se fijara en la barba y las pestañas de López, aunque no le detalló que ella misma le había pedido que se afeitara.

Sangre en una toalla y el baño

Ha detallado que encontró una mancha de sangre en una toalla y restos de sangre fresca junto al zócalo del baño, y que al ser un sangrado reciente preguntó a la anfitriona si se había herido: "Me dijo que la perra tenía la regla, y era justo donde estaba sentada la perra. No me pareció una respuesta descabellada. De las toallas me dijo que mantenía relaciones sexuales con su pareja, Pedro, y que para no manchar la cama ponía las toallas".