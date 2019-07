El caso de Inés, expulsada de un campamento, espejo social: primero el rechazo y luego la solidaridad

El caso es que la niña tuvo que dejar el campamento porque desde la empresa organizadora se le dio como opción dormir con una monitora. No querían quejas del resto de padres . De hecho, una de las monitoras pidió ayuda a los niños para que Inés estuviera cómoda en el día a día. Y estos al comentárselo a sus padres provocaron la reacción que acabó con Inés en casa de sus abuelos, rota y convencida de que la culpa de lo ocurrido es suya por no ser como las demás; por no ser normal . La madre ya le ha dicho que no y que hay mucha gente que la quiere.

La empresa organizadora del campamento, a raíz del alud de comentarios en favor de la pequeña Inés y la repercusión mediática de lo sucedido salió al paso de las críticas con un comunicado en el que rechazaban la discriminación. Por su parte, Juan Carlos Medina, confesaba en los micrófonos de Onda Cero que "en este caso, no hemos sabido hacerlo mejor. Asumo la culpa, evidentemente, porque algo hemos hecho mal. Lo analizaremos con tiempo para que no vuelva a suceder, pero ofrecimos lo que teníamos en ese momento en nuestras manos. Si esto no era bastante para la madre, y yo entiendo que no pueda ser bastante, la otra alternativa que tenía era llevarse a la niña. Nosotros no le dijimos que estaba expulsada”.