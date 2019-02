Caso Julen: El abogado dice que David es un ignorante y ambos apuntan al pocero

En una entrevista con el programa de Ana Rosa , David ha sido menos rotundo que ante el juez al manifestar, "soy un desgraciado porque me ha pasado esto, pero yo creo que no tengo la culpa. Confío en la Justicia", ha comentado. “Estoy un poco jodido, pero con ganas de que todo se solucione y salga toda la verdad. En honor a ese niño que ya no está, que se sepa toda la verdad”, ha manifestado. Más aún. Ha reconocido, pese a que su testimonio ante el juez apunta al pocero queHa sido un accidente y punto y creo que no debe haber ninguna parte afectada, que acabe y ya está y podamos dejar al pobre Julen descansar en paz".