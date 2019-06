Caso de La Manada: La razón por la que el abuso se convirtió en violación

Un espacio reducido, cinco hombres adultos y corpulentos contra la joven, las circunstancias suponen claramente intimidación para el supremo. Y ahí está la diferencia entre abuso y violación. El miedo atenaza a las victimas “cuando una persona tiene miedo no está en plena facultades para desarrollarse y poder posicionarse en un no rotundo”, afirman los expertos. Por eso es tan importante el cambio de visión que aportan los magistrados del supremo, más acorde a la realidad social. El lema del 'no es no' ha sido sustituido por el “sí es sí”.