Caso Marta Calvo: El equipo de homicidios inspecciona la casa del sospechoso al constatar que fue limpiada

El sospechoso de la desaparición es un hombre de nacionalidad colombiana, de tez morena, con gafas, barba y de unos 35 años. la madre de la joven es la que tiene en su cara el rostro del joven. De hecho, al no saber nada de su hija acudió a la casa donde esta le envió, como hacía siempre que quedaba con alguien, el localizador. La mujer localizó la vivienda del joven que había quedado con su hija y llegó a hablar con el hombre para preguntarle por el paradero de su hija. El sospechoso le aseguró que no conocía a ninguna joven que se llamara Marta. Al parecer mentía. La familia ha recibido hoy un enorme varapalo porque el hecho de que la casa haya sido limpiada a fondo no indica nada bueno.