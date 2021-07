Un 40% de los casos positivos en coronavirus de Cataluña y de sus contactos estrechos no cumplen la cuarentena

El experto ha adelantado en una entrevista con el canal 3/24, según publica 'El Periódico', que el 40 por ciento de las personas que están dando positivo en covid-19 y de sus contactos estrechos no hacen la cuarentena o no la cumplen debidamente. Ante ello, ha hecho un llamamiento "a toda la sociedad a la responsabilidad para no perder el respeto al corovirus", ya que hay gente que "entran en las UCI".