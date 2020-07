Los grandes castillos de Europa: cuáles son los más espectaculares

No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Realizar un listado de los castillos de Europa que no puedes dejar de visitar de una tarea complicada, sobre todo teniendo en cuenta la extensa historia del continente y la ingente cantidad de rincones con valor histórico y artístico que puedes encontrar. Todo depende de tus gustos e inquietudes, pero afortunadamente existe una amplia variedad de grandes castillos de Europa y en España que puedes visitar y que te harán conocer mejor la historia de cada país y de sus movimientos, costumbres y cultura. ¿Cuáles son los castillos de Europa que no puedes perderte?