Catástrofe en el Mar Menor: La muerte de miles de peces no frena el vertido de Nitrato

El desastre ecológico de miles de peces muertos no ha conmovido a los responsables . El Gobierno de Murcia se desmarca y echa balones fuera culpando al Gobierno central. La verdad es esta: Cada día vierten en esta laguna 4.000 kilogramos de nitratos , con tal toxicidad que no hay posibilidad de vida en estas aguas.

Las imágenes del desastre ecológico en el Mar Menor han dado la vuelta al mundo, pero nadie mueve un dedo, mientras el vertido tóxico sigue su curso desde los campos del Salinar hasta el Mar Menor c onvirtiéndolo en un lugar muerto. Las aguas con los metales pesados llegan hasta afluentes contaminándolo todo y matando a los peces . Los ecologistas denuncian que por estas ramblas cada día salen 4.000 Kilogramos de nitratos.

En la Rambla del Albujón las bombas de extracción no funcionan. Estas deberían trasladar el agua al canal del trasvase para reutilizarla, pero no se hace. El Gobierno central acusa a los responsables de la Comunidad de Murcia de no sancionar a los responsables de estos vertidos contra los que hay 800 expedientes sancionadores sin tramitar, a pesar de que el desastre está a la vista de todos.