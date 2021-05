La caza furtiva en África: amenaza animal y de seguridad antiterrorista en el continente

Tantos como el narcotráfico o la venta de armas. Contra ellos, como en una guerra que no copa portadas, unidades paramilitares. Los llamados 'rangers' como los que entrenaba en su fundación Chengeta el irlandés Rory Young, que acompañaba a los reporteros españoles y que también fue asesinado en la emboscada. De cuya autoría ha respondido un grupo yihadista del que no se descarta su relación con la caza furtiva como fuente de financiación.