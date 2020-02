Los caza al rescate de los aviones averiados: así trabajan

Realmente todos los aviones tienen una emisora (transpondedor) que emite una señal y que dice quién es; además los pilotos comunican, allí por los cielos que pasan, quiénes son. Nuestro cielo es como un edificio. Al entrar en él se identifica; y quien está en la portería sabe que va, por ejemplo, al quinto piso. Ahora bien, cuando se desvía de su trazado, se baja en el cuarto, o cuando se cuela y no nos dice adónde va es cuando llegan los problemas. Hay que llamar a un vigilante o a un par de ellos para que lo encuentren, lo identifiquen y si viene al caso lo saquen del edificio. Ahora cambien el edificio por el espacio aéreo español, el guarda por el GRUCEMAC y los vigilantes por los cazas del Ejército del Aire.

Oscar Calzas, del Grupo Central de Control del Ejército del Aire señala que de media se identifican 12.000 trazas de aviones al mes. Sin embargo, la voz de alarma o ¡Scramble! se da unas 200 veces al año entre pruebas de entrenamiento (la mayoría) y los casos reales. Ahí es cuando suben los cazas, los vigilantes, a ver cara a cara qué es ese puntito en el radar que no se identifica. Se puede dar desde aviones que no comunican, problemas de aviones (desde un amenaza en el interior hasta que no pueda desplegar el tren de aterrizaje) o incluso avionetas usadas por el narcotráfico.