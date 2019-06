La cazadora que se hizo viral por matar a una jirafa negra dice estar "orgullosa"

En una entrevista en CBS News , Talley defendió que la polémica muerte fue parte, diseñada para manejar la cantidad de vida silvestre en un área determinada. Además, reconoció que, de la que dijo estar "orgullosa". "Haces lo que te gusta hacer, es alegría. Si no amas lo que haces, no vas a seguir haciéndolo", explicó.

Preguntada por si en vez de cazar optaría por donar dinero a la búsqueda de esfuerzos de conservación no letales, Talley replicó que que "preferiría hacer lo que me gusta hacer, en lugar de que simplemente dar una suma global de dinero en efectivo en algún lugar y no saber en particular a dónde va ".