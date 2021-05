Centenares de marroquíes en Ceuta piden volver a su país

Explican las razones

La principal razón de ese retorno voluntario nos la explica un hombre: "¿Por qué? Porque llevo aquí cinco días y n o tengo donde dormir, no tengo a dónde comer, no tengo nada "

No han encontrado ni el soporte ni las oportunidades que buscaban. "Piensa que van a entrar y van a encontrar trabajo. Hay gente que piensa que va a subir para la Península" Los que no tienen familia en España no saben ni por dónde empezar. "Dice que no encuentra aquí nada, el niño es chico y no tiene ni familia"