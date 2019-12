Los centros comerciales se preparan para una jornada marcada por los cambios y las devoluciones navideñas

Hoy va a ser día de cambios de los regalos de Papá Noel. Se espera mucho movimiento en tiendas y centros comerciales porque, tras la ilusión por lo recibido, llega la hora de ajustar tallas, colores y preferencias.



Acertar con el regalo parece fácil, pero en ocasiones Papá Noel llega a despistarse...Bien porque la talla no es la correcta, porque han llegado dos regalos iguales o simplemente porque no estaba en la lista.



Hoy la imagen que se repite es ésta. Centros comerciales y comercios hasta la bandera. Las calles se llenan de gente en una jornada marcada por los cambios y devoluciones. También, de aquellos que salen en busca de los mejores descuentos, previos a las rebajas de enero.



Así que mejor armarse de paciencia, o confiar en que los Reyes Magos sí cumplan nuestros deseos.