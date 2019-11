Los ginecólogos advierten: no usar los cepillos de dientes eléctricos como juguetes sexuales

Estudios recientes han revelado que las mujeres pueden disfrutar de orgasmos hasta cuatro segundos más largos si usan un juguete sexual. Sin embargo, una reputada ginecóloga del Reino Unido, Anne Henderson, ha advertido sobre una "nueva tendencia interesante" que está circulando en Internet para obtener placer sexual: el uso de cepillos de dientes eléctricos . El diagnóstico es claro. Cualquier cosa que no esté específicamente diseñada para entrar en la vagina no debe colocarse ahí.

Las mujeres nunca deben usar un cepillo de dientes eléctrico para masturbarse, asegura Henderson en 'The Sun', porque podría provocar "laceraciones o traumatismos" y se corre el riesgo de dañar la piel alrededor de los genitales. "Me preocuparía mucho que alguien use un cepillo de dientes eléctrico para algo que no sea limpiar sus dientes", subraya Henderson.