Buscar a Blanca Fernández en una zona tan amplia es como encontrar "una aguja en un pajar", según un experimentado alpinista

"He venido como uno más a tratar de saber algo de esta chica que conozco casi desde que nació", ha declarado a los medios de comunicación. "Yo he venido como puede venir cualquier amigo de esta familia a ver si se puede colaborar", ha dicho.

Búsqueda en el Parque Natural de las Dehesas

En el caso de no encontrar a Blanca Fernández Ochoa, se procederá a la batida con voluntarios a partir del lunes 2 de septiembre, según ha comunicado el jefe del dispositivo de búsqueda, Pedro Herranz, a los medios, quien ha solicitado además a todos aquellos que quieran participar que durante el domingo que no se acerquen a la zona para no contaminar y poder ayudar en la búsqueda a los perros guías.