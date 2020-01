Cesáreas, amputaciones y cuerdas vocales cortadas en un chalet criadero de chihuahuas en Arganda

Un chalet en Arganda del Rey, en una calle solitaria en la que los vecinos no quieren dar detalles del matrimonio que viven en la esquina, el número 14. En la parcela un perro no para de ladrar y la en la casa parece que hay gente pero no contestan. Lo único que nos cuenta un vecino es que lleva ahí por los menos 20 años. Y que no saben si se dedican a criar perros. Por encima del muro de la parcela vemos la entrada de la vivienda. Y un letrero con perros pequeños, chihuahua, que reza “Aguasur”. Es la marca de la casa que identifica a este matrimonio que llevan años criando chihuahuas, desde 1990. Una vecina nos cuenta que el otro día llegaron los policías, y “menudo susto nos pegamos”. Asegura que había muchos, todos pertrechados y estaba el nieto en la casa “imaginen el pobre crio”. Les detuvieron acusados de maltrato animal, pertenencia a organización criminal y falsificación documental. La sección de Consumo y Medio Ambiente de la UDEV Central de Policía nacional actúa. Llevan un año investigando. Desde que les llegó una denuncia anónima de un criadero de chihuahuas, ilegal, en Meco. Era el principio. En Meco solo había una subdelegación. Liberaron a 12 perritos. Los jefes estaban en Arganda. Ana y Adolfo.