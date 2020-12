Este año, en Chiclana, son los Reyes Magos los que escriben la carta a los niños

Pero que los pequeños no sufran porque los regales, pese al coronavirus, "llegarán a vuestras casas, como siempre". Eso sí, "con todas las medidas se seguridad". Sus Majestades sólo han escrito dos peticiones, para ellos fundamentales. Por un lado, los pequeños de la casa deben "seguir siendo buenos y responsables". Por otro lado, si hay algo que no puede faltar en Navidad es la sonrisa de los críos; "sonreíd. Nunca perdáis la sonrisa porque no hay nada que pueda con la sonrisa de un niño".