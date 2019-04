Cinco años de cárcel para El Chicle por su intento de agresión sexual en Boiro

El tribunal lo considera culpable de un delito de detención ilegal y de otro de agresión sexual en grado de tentativa y un delito leve de lesiones . Lo condena a cinco años de cárcel en Boiro. Los magistrados recuerdan que los hechos que se enjuician son solo los que ocurrieron el día 25 de diciembre de 2017 y no otros pendientes de enjuiciamiento. La sentencia condena a cinco años y un mes a El Chicle solo por sus delitos en Boiro. La fiscalía pedía 6 años por detención ilegal, que se han quedado en cuatro años y ocho meses, por agresión sexual pedían 11 meses y se han quedado en nueve y por lesiones pedía 5 años pero el tribunal las considera leves y las deja a multa. El resto de delitos que pedía la fiscalía y no se han considerado eran robo, por el que se le pedía un año y 11 meses y amenazas por el que se pedían dos años.

No creen su versión de que quería robar el móvil

La víctima no fue violada gracias a su entereza

Los jueces recuerdan en la resolución que el acusado rechazó el dinero que le ofrecía la víctima , por lo que concluyen que “si hubiera querido robarle no tenía necesidad alguna de introducirla en el coche”. Afirman que “el ataque sorpresivo a una mujer joven, de noche, en una zona poco transitada y el intento reiterado de encerrarla en el maletero del vehículo nos llevan a inferir, como única hipótesis verosímil, que trataba de trasladarla a un lugar más seguro para poder abusar sexualmente de ella”. Para la sala, “ el que no lo haya podido materializar se debió, sin duda, a la entereza de la víctima, que se resistió como pudo a la agresión sufrida”, y a la ayuda de los dos jóvenes que, “al acudir en auxilio de aquella, obligaron al acusado a huir del lugar del crimen sin logar su objetivo último”.

Delito de agresión sexual en grado de tentativa, detención ilegal y lesiones

"No se le juzga por los delitos de 2005 ni 2016"

En los fundamentos de derecho de la sentencia, recuerdan los magistrados que los hechos que se enjuician en este proceso son los ocurridos el día 25 de diciembre de 2017 y que se desarrollaron en un lapso temporal que se prolongó entre 10 y 15 minutos. “Se juzga al acusado por lo que hizo y tenía intención de hacer ese día. No se le juzga por los hechos ocurridos en el año 2005 en el partido judicial de Noia, ni por los ocurridos en agosto de 2016 en el partido judicial de Ribeira, a los que se ha referido el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y que se han tratado de introducir a lo largo del proceso por distintas vías. Tales hechos no solo no son objeto del presente procedimiento, sino que se encuentran en fase de investigación y ni siquiera han sido juzgados”, aclaran.