‘El Chule ‘declara que actuó en defensa propia

Agobiado por la presión policial, Jesús se entregaba en una comisaría acompañado por una abogada y arropado por su familia. Su padre iba con él. Durante diez días padre e hijo habían cambiado de casa, durmiendo cada día en un sitio para que no les encontraran. Huyeron del barrio sin apenas equipaje. La casa por recoger. Los vecinos la llenaron de pintadas de asesinos, quemaron uno de los vehículos y destrozaron otros.

Hay niños que van al colegio, familias que llevan años viviendo de la venta de fruta y verdura en los mercadillos. No tienen que sufrir tanto acoso para que se marchen. Aunque el patriarca ha prometido que las dos familias implicadas en la reyerta ya no regresarán a sus viviendas, ellos dicen que no se irán. Sin embargo hay una negociación para buscarles otras viviendas y realojarlos fuera del barrio.