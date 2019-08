La petición de ayuda de un ciclista en Facebook tras sufrir un accidente: "No soy de subir fotos enseñando el culo, pero esta situación lo requiere"

“El viernes 23 sobre las 19:30 bajaba en bici por Alejandro casona en Oviedo, como había bastante tráfico me puse por carril derecho ya que una bici dejándose caer va más lento que un coche”, explica Zarabozo.

En ese momento, cuenta, “una manzana antes de llegar al centro de salud marco el cambio de carril a la izquierda, dejo pasar al bus, miro y tengo espacio, cuando estoy a punto de entrar al carril el coche blanco que había detrás acelera adelantándome a muy poca distancia para cortarme el paso diciendo que no con el dedo, provocando mi cara de estupefacción, tengo que girar para no comérmelo y el giro acabó en caída”.

Tras el accidente, confiesa que sufrió “lagunas”. “Me acuerdo de gente a mi alrededor pero no de matrículas o de caras y mucho menos de como llegué a casa, creo que les dije que estaba bien y marché en bici (cosas de la adrenalina)”, detalla.

Es este precisamente el motivo por el que pide ayuda en Facebook para que le ayuden a encontrar al responsable: “La policía local me dice que las cámaras no leen las matrículas, que sólo se ven vehículos pasar. Así que os ruego compartáis esta publicación y si has visto el accidente te pongas en contacto conmigo. Gracias a todos por adelantado”.