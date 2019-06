"A cielo abierto": Los hoteles de Madrid sorprenden con una segunda edición vanguardista

Gastronomía

Por su parte, el Relais & Chateaux Heritage sorprenderá a los comensales con la cocina en miniatura de Mario Sandoval, 2 Estrellas Michelín, así como con las magníficas vistas de su terraza y los aficionados a la cocina mediterránea no podrán perderse el menú fresco que ha diseñado el NH Collection Gran Vía para dar la bienvenida al verano desde su idílico restaurante. En cambio, el Hotel Puerta de América ha preparado para esta segunda edición de ‘A Cielo Abierto’ un exquisito menú que se podrá saborear en su espacio con diseño italiano ‘Karrara Terrasse’, mientras que el Vincci The Mint acercará el mar a Madrid a través de una amplia variedad de productos y degustaciones de las playas del norte de España que se podrán acompañar de la mejor selección de cervezas y cócteles.

Para empezar el día con fuerza, el Hotel Urban ofrecerá un exclusivo desayuno que sin duda dará energía para todo el día. Una jornada que podrá terminar de una manera inolvidable gracias a la actividad diseñada por el Only You Atocha que combina la mejor puesta de sol junto con una cena amenizada con el espectacular sonido en directo del Handpan (un instrumento que está tenido mucho éxito por sus variaciones melódicas) de la mano del artista ‘Ravid Goldsmith’.

No obstante, además de estupendas azoteas, en los hoteles de Madrid también hay terrazas, jardines y piscinas muy especiales en los que disfrutar de la buena gastronomía y el buen tiempo. Un ejemplo de ello es la degustación maridada con champagne y música en directo del Hospes Puerta de Alcalá o el maravilloso menú que se podrá saborear en el jardín de estilo renacentista del Relais & Chateaux Orfila. El emblemático Hotel Wellington pondrá a disposición de aquellos que lo deseen tres menús diferentes elaborados con verduras y hortalizas cultivadas en su propia huerta urbana situada la azotea y el Hotel Marriot Auditorium ofrecerá la oportunidad de probar una exquisita hamburguesa de Wagyu, un tipo de carne procedente de una raza bovina originaria de Japón.

Para las personas que disfruten estando al frente de los fogones y también viendo cocinar a chefs de prestigio, la segunda edición de ‘A Cielo Abierto’ incluye la masterclass del Sercotel Princesa de Éboli, en la que se realizarán delicias de chocolate de La Colonial de Eureka by Justo Almendrote que finalizará con una cena especial y el show cooking de elaboración de ceviches en el que se fusionará la gastronomía mediterránea con Nikkei de la mano de los chefs Miguel de la Fuente y Máximo Ipanaguirre que se celebrará Hotel InterContiental Madrid.

Música

Los apasionados por la música encontrarán en el programa de actividades de ‘A Cielo Abierto’ un gran aliado para disfrutar de la semana de una manera totalmente diferente al resto del año. De hecho, el Hotel Vincci Soho ha organizado una actividad en su terraza que aúna música tradicional cubana y arte de la mano de la cantante ‘Selena Y’ y el estudio de pintura XpresArte; toda una oportunidad para dar rienda suelta a la imaginación. Los fans del electro no podrán perderse la fiesta que ha organizado el Hotel Puerta de América en su idílica terraza Liquid 41, en el que encontrarán una amplia carta de cócteles y mocktails con los que disfrutar de ese momento, y los amantes de los Beatles tienen una cita especial en el Hotel Gran Meliá Fénix en la que se recordará el 50 aniversario del famoso concierto en la azotea del estudio discográfico de la banda de Liverpool.

Coctelería

Para saborear los cócteles más especiales elaborados solo para ‘A Cielo Abierto’, lo mejor es visitar la terraza del Hotel Marriot Auditorium y probar su amplia selección de combinados, acercarse al NH Collection Gran Vía y degustar su ‘Mulberry’, disfrutar de una auténtica shisha acompañada de un Gin Tonic en el Hospes Puerta de Alcalá o tomar las bebidas “estrella” que han elaborado los hoteles Aloft Gran Vía o The Principal Madrid. Todo ello, con vistas al mejor skyline de Madrid.

Aquellos que quieran vivir una experiencia única, no podrán perderse la actividad del Gran Meliá Palacio de los Duques en la que se podrá disfrutar de un cóctel en su histórico jardín del siglo XIX mientras se sorprenden en directo el vuelo de un Águila Harris; algo único y especial que solo se podrá hacer en el marco de ‘A Cielo Abierto’.

Catas

Los “catadores” por excelencia encontrarán en los hoteles Marriot Auditorium y Cool Rooms Atocha sus mejores aliados, ya que les permitirán disfrutar de una selecta variedad de cervezas en un entorno inigualable, mientras que los amantes del vino podrán visitar el Hotel Puerta de América y realizar una exquisita cata de la mano del sumiller Óscar Ayala desde el restaurante The Observatory; un original espacio que sorprende con su impresionante jardín vertical.

Los fieles al champagne no se podrán perder la degustación que realizará el Only You Atocha en la que se darán las claves para conocer los secretos que hay tras las burbujas más especiales. Todo ello, junto con un delicioso brunch al ritmo de canciones melódicas y boleros de Lara Vizuete.