La ciencia del terror: las razones por las que nos gusta sentir miedo

"Por definición, el miedo es una emoción negativa", dijo Sparks. " Cuando tenemos miedo de algo, estamos experimentando cómo nuestro bienestar se ve bajo amenaza , y es algo que no es agradable. Lo que si disfruta la gente son cosas asociadas con esa experiencia que generalmente suceden después de que termina el susto".

La satisfacción del reto

"Es posible que no disfrutes pensando en que el auto se caiga y te arroje al suelo", dijo Sparks. "Pero cuando terminas el viaje y puedes mirar hacia atrás a la altura de la montaña rusa y decirles a tus amigos, 'Lo he logrado’, eso es divertido".

“Personalidad que busca sensaciones"

Todos estamos configurados para buscar cosas nuevas en nuestro entorno, un resto de nuestros antepasados y los días de búsqueda de peligro. "Hay un sistema innato de supervivencia en los humanos", dijo la profesora de comunicaciones jubilada de la Universidad de Wisconsin, Joanne Cantor. "Es como conducir por un accidente automovilístico: no quieres verlo, pero no puedes evitar mirarlo".

Miedo: cuestión de género

Eso explica un poco sobre por qué a algunas personas les encanta tener miedo (o piensan que lo hacen), sin embargo, a otras no.

"Es más probable que las niñas admitan que tienen miedo, mientras que a los niños se les enseña a decir 'estoy bien'", dijo. "Los niños pueden no estar tan dispuestos a admitir que están tan asustados como realmente se sienten".

El papel de la juventud

Poco a poco, los niños aprenden la diferencia entre fantasía y realidad , pero eso no significa que superen sus miedos, dijo Cantor. Desafortunadamente, aprenden de las noticias que suceden cosas terribles en el mundo real.

"Hay muchas cosas que ven en las películas de terror que realmente podrían suceder", dijo Cantor. "Freddy Krueger puede no ser real, pero hay maníacos homicidas en el mundo".

La investigación inicial de Cantor, por ejemplo, mostró que las personas que vieron la película "Tiburón" antes de los 13 años continuaron teniendo un miedo recurrente, no solo a los tiburones, sino a los lagos y piscinas o cualquier agua en la que no pudieran ver sus pies. "Esa es la desafortunada consecuencia de esta sensación traumática realmente profunda que simplemente se almacena en el cerebro", dijo Cantor. "Toda esta reacción fisiológica: frecuencia cardíaca, presión arterial, ansiedad; cuando envejeces dices '¿Cómo puede ser esto?' pero tu cerebro no se callará ".