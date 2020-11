Claudio, tras 50 días ingresado por coronavirus: "El único órgano que no me falló era el corazón"

Asegura que llegó al hospital “muy grave”, le metieron en la UCI, le indujeron el coma y le intubaron. Así permaneció 20 días. Le llegaron a dar por muerto tras sufrir una parada multiorgánica. “El propio virus me creaba un moco que me atascada el respirador. El único órgano que no me había fallado era el corazón”, relata.