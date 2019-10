Cinco futbolistas han identificado sus joyas robadas por la banda de albaneses

El jefe de la banda asaltaba a los astros del balón hace 15 años

La banda de Bushi

El primer jefe de la banda, al que vimos en algunos seguimientos policiales, había muerto acribillado. Astrid Bushi heredó el trono. Sin embargo, nunca pudo imputarse a Bushi el asalto de José Luis Moreno. Tampoco a su lugarteniente, Fred Deda, acusado de tener las monedas rusas del productor, pero no de robarlas. Dijo al juez que se las había vendido. La banda no dejaba huellas, ni ADN, ni imágenes en las cámaras de seguridad. Solo tenían a los testigos que vieron como intentaron vender en Madrid los sofisticados relojes robados a Moreno. También supieron que Bushi y los suyos cometieron asaltos similares en Toledo con un hacha parecida a la que dejó al empresario herido de gravedad. Esta vez iban sin pasamontañas. Además, en La Moraleja, durante otro robo, un vecino vio el coche en el que huían. Habían cometido 30 asaltos con los mismos coches que, previamente habían robado en las casas. Estas pruebas habrían servido si un mismo juez hubiera aglutinado los 30 casos de robo. Sin embargo, cada asalto estaba en manos de un magistrado distinto. La mayoría habían decretado libertad provisional y eso es lo que ocurrió cuando Bushi pasó por los juzgados de Alcobendas y se vio, de repente, en la calle. Antes de que se dieran cuenta los agentes que lo tenían que devolver a prisión, ya se había fugado con una orden de libertad provisional del juez, que solo entendía de su robo, y no había mirado ni el expediente con otras imputaciones. Los primeros datos tras el enorme error apuntaban a que podía estar escondido en un piso de Madrid, como su lugarteniente, puesto en libertad por un error informático de la cárcel y encontrado tres días después en un piso de mejorada del Campo. Bushi había salido del juzgado con lo puesto. No llevaba ni dinero, ni teléfono. Uno de los objetivos del albanés pudo ser Italia, donde los miembros de la banda que no fueron detenidos habían huido, y donde tenían al comprador del oro que robaban. (Ahora parece que parte de lo robado lo vendían en un ‘compro oro’ de Madrid que ha sido intervenido ayer). Bushi no podía volver a Albania porque allí había asesinado a un policía. Tenía un código rojo en Interpol por asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Era un paranoico de la contravigilancia. Cambiaba de piso casi a diario, siempre iba armado y no viajaba nunca en el mismo coche. Además de escurridizo, Bushi había tenido mucha suerte. En 2002 y 2006 había sido detenido en España pero no fue extraditado a Albania, y en 2008 en plena investigación por el asalto a Moreno fue descubierto in fraganti asaltando un chalet de la Moraleja; 25 días en la cárcel y quedó libre. Bushi caería tras la fuga del juzgado de Alcobendas. Pero al final, la Guardia Civil lo encontraría en Albania donde cumplió condena. Su lugarteniente haría carrera en España con otra banda. La banda del oro cometió 70 robos en un mes en Galicia Acumularon seis kilos y medio de joyas, 2000 piezas escondidas en zulos. Fueron detenidos en 2012. Deda había vivido hasta entonces sin esconderse, visitando locales de ocio de la noche madrileña. En realidad, ningún miembro de la banda que dejó malherido a José Luis Moreno entró en prisión por aquel terrible suceso. El último en reaparecer ha sido detenido ahora por la UCO, con un modus operandi que conocía a la perfección; el robo a las estrellas del fútbol.