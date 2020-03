El cinturón de seguridad salva vidas: la mitad de los fallecidos en carreteras podrían haberse salvado

La historia de José María

José María tuvo un accidente de tráfico y sufrió graves lesiones, que al no llevar el cinturón puesto, fueron mucho peores: quedó minusválido: "Me partí dos vertebras que me produjo una lesión medular irreversible", recuerda. Ahora cuenta su historia para concienciar de la importancia que tiene el uso del cinturón en carretera porque él sigue aquí, pero 185 personas se dejaron la vida en las carreteras en 2018 por no ponérselo.