Las claves del caso de las niñas tuteladas de Palma: sexo a cambio de zapatos, regalos y móviles

"No creo que ni uno sólo de los 350 diputados de esta Cámara independientemente de su ideología tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para que esta situación vergonzosa tenga que terminar. Creo que sus propios votantes se indignan al verles utilizar un elemento como este para hacer la más baja política", añadió, pero lo cierto es que no fueron los partidos de la oposición los que votaron no. Y el uso de la mujer en el debate es una constate en el Congreso, con el presidente a la cabeza. La oposición acusa a Cladera y Armengol de callar y a la izquierda de querer tapar lo ocurrido con las menores tuteladas por el IMAS. No querer saber o intentar tapar lo que pasa es no querer ayudar a las niñas víctimas de abusos sexuales".