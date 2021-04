Hoy hemos conocido la sentencia a los acusados de la llamada “manada de Sabadell”, que ha condenado a uno de ellos a 31 años de prisión como autor material de una agresión sexual y cooperador necesario de las otras dos que sufrió la víctima, y a 13 años y seis meses de prisión a dos de ellos por complicidad de un delito de agresión sexual. La sentencia pone el foco en que todos los condenados , además de otro no identificado y un quinto identificado pero declarado en rebeldía, "participaron en la creación de un escenario de temor ambiental en todo el local, a modo como lo habría hecho una banda violenta ", por lo que " facilitaron así las agresiones sexuales " y contribuyeron "en la creación del miedo" que le causó a la joven, la cual se llegó a orinar encima. La sentencia describe en sus 27 folios los hechos probados y las declaraciones y pruebas que han llevado al tribunal a declarar culpables a todos los acusados (excepto al cuarto acusado, al que absuelve por no quedar probada su presencia en el lugar de los hechos aquella fatídica noche). Estas son algunas de las claves de la sentencia:

Dan completa veracidad a la declaración de la víctima

Crearon un ambiente de terror en torno a la víctima

Entre los hechos probados la sentencia confirma el ambiente de terror que provocaron seis hombres alrededor de una mujer conducida allí contras su voluntad: “dentro del local, el hombre no identificado se dirigió a los procesados y demás individuos presentes en la sala, estando todos ellos de pie, poniéndose a discutir entre ellos en lengua desconocida por la víctima, mientras ella estaba llorando y temblando pidiendo que la dejasen ir, a una distancia de un metro de todos los presentes quienes pudieron apreciar la situación de miedo y ansiedad que presentaba y al encontrarse en dicho local y rodeada de 6 hombres magrebíes que no conocía, llegado a ser incapaz de retener su orina , circunstancias todas ellas que no podía pasar por desapercibidas por todos los presentes”.

Los dos condenados por complicidad

Sobre los dos condenados a 13 años de prisión por complicidad la sentencia es muy clara: “J.B. y R.O., hemos de considerar que ambos participaron al levantarse y estar junto a víctima cuando ésta entró en el local junto al individuo no identificado en la creación del clima intimidatorio, lo que era perceptible fácilmente por la situación en la que se encontraba la denunciante (…) y si bien no participaron materialmente en las violaciones reiteradas cometidas contra víctima por M. y los otros dos individuos aquí no enjuiciados, tampoco hicieron nada para impedir no solo el inicio de esos ataques sino la continuación y finalización cuando así lo creó oportuno M., quedándose indiferentes y como espectadores.”