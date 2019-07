Climatizar tu casa en verano sin arruinarte en el intento es posible

La nueva ola de calor que ha golpeado Europa esta semana ha provocado que las temperaturas se eleven por encima de los 40 grados en muchos puntos de nuestro país, convirtiéndose oficialmente ya en la segunda ola de calor que sufrimos tan solo 1 mes después del inicio del verano.Los expertos aseguran que estas temperaturas no son algo casual ni que ocurra habitualmente, sino que el pasado mes de junio fue el más caluroso registrado en el mundo en buena parte del hemisferio norte, especialmente en Europa y el sur de Asia.Es importante, desde las once hasta las siete de la tarde, y tener en cuenta que cualquier persona es susceptible de sufrir un golpe de calor, circunstancia que se ha repetido en el último mes ocasionando incluso la muerte de algunas personas.

Conseguir una temperatura baja en verano en nuestra casa es una tarea que puede complicarse si no se emplean bien los medios adecuados, pero que Miguel asegura, “es posible lograrlo sin tener que arruinarse en el intento, y tratando de tener también un empleo energético sostenible.”

Lo primero que hay que tener en cuenta es que “el mejor ahorro de energía que podemos realizar es no tener que utilizarla”. Existen trucos y pequeños remedios que ayudan a no tener que poner en marcha la climatización, o a hacerlo en menor medida. Algunos de estos trucos que recomiendan varias webs especializadas son: