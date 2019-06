El clon de Lionel Messi iraní niega haber utilizado su parecido para seducir a 23 mujeres

Con 697.000 seguidores en Instagram, el 'influencer' ha negado haberse beneficiado de tal semejanza y cataloga el hecho como unade los medios que se han hecho eco de ello, según ha manifestado en Ladbible. De hecho, en otra entrevista con Omasport , Parastesh ha afirmado que tales afirmaciones no son ciertas y ha revelado que, como resultado, ha sido "severamente".

El modelo a tiempo parcial residente en Teherán ha asegurado que el supuesto bulo está "distribuyéndose entre los países musulmanes y ha sido un desastre". "Fui severamente acosado porque todo el mundo me recriminó el hecho. Mi familia también me hostigó, pero el ataque de los usuarios fue más influyente ".

Seguimiento 'al detalle' de la personalidad del futbolista

Con el fin de reducir la polémica y explicar su versión, Parastesh, quien también se graduó en Ingeniería Urbana, comunicó a través de un vídeo en su página oficial de Instagram que intentará tomar medidas al respecto para que su nombre no se asocie con tal asunto. También ha instado al público a "no jugar con la reputación y credibilidad de las personas".

"Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. "No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y me aseguraré de que mi nombre esté limpio", concluía Paratesh.