La colaboración vecinal permitió la detención de la presunta parricida de Almería

La detenida acudió a casa de una amiga para que la ayudase a esconder el cadáver

"Ha entrado a la casa como si tal cosa y me ha pedido ayuda para sacarlo del coche, pero yo le he dicho que tal y como estaba el niño yo no lo metía en mi casa", relató los periodistas la testigo, quien aseguró que le espetó: "¿Qué quieres? ¿Que me busque la ruina?".