Colau estudia implantar un peaje para entrar en Barcelona como medida anticontaminación

La alcaldesa de Barcelona no descarta implantar un peaje para entrar en la Ciudad Condal y así reducir la contaminación. Ada Colau ha planteado esta posibilidad en el caso de que no resulten efectivas las restricciones a los coches más contaminantes.

A partir de enero de 2020 los vehículos que no disponen de etiqueta medioambiental no podrán circular por la ciudad. Así, la alcaldesa ha mantenido que se deberá hacer un estudio a los seis meses de su implantación y, en el caso de que no hay rebajado la contaminación, se deberán adoptar nuevas medidas.