"Es vergonzoso": Los niños de un colegio de Alicante arrancan la vuelta al 'cole' dando las clases bajo carpas

Acaban de empezar las clases y el curso ya viene con polémica en un centro de Alicante. Después de quince años estudiando en barracones, este año los 160 alumnos no tienen ni siquiera un aula para dar las clases . De momento, y hasta que acaben las obras dan las lecciones al aire libre, bajo un toldo.

Unas carpas son las aulas provisionales para los 160 alumnos de este colegio de Alicante. Los barracones que han instalado, aún no están acondicionados, sustituyen a los antiguos que llevaban 13 años porque el colegio estaba muy viejo. Los barrancones “van a ir llegando a medida que vayan terminando la instalación eléctrica y pintura”, pero los padres están hartos de la escasa planificación y que las aulas no estuvieran listas "después de que el lunes empezaran las clases".

De momento sólo dan clase en el comedor y en un aula para infantil. Muchos padres, no han querido llevar a sus hijos ante “la vergonzosa” situación. Llevan años esperando la construcción de un centro nuevo que no sea de hojalata. “Esto da que pensar que si ponen barrancones nuevos, no hay colegio nuevo”, explican.