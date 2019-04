El Colegio de Médicos de Madrid rechaza las terapias de curación de la homosexualidad

El Colegio de Médicos de Madrid ha mostrado su rechazo a las terapias que buscan curar la homosexualidad asegurando que esta no es una patología . Esta pronunciación se ha producido a raíz de las opiniones de representantes de la Iglesia católica relativas a tratamientos para revertir la homosexualidad, concretamente en relación a la polémica sobre los cursos sobre homosexualidad vinculados al Obispado de Alcalá.

"La orientación sexual no está considerada como una enfermedad y que, de hecho, no consta en ninguna guía de práctica clínica como tal", ha enfatizado el ICOMEM para recalcar que esta condición "no es motivo de discriminación para ninguna de las facetas del desarrollo humano" en el mundo occidental.