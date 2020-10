El colegio con niños con banderas de España que ha causado polémica en las redes no es el centro Marqués de Santa Cruz de Rota

Pido disculpas y Rectifico . Agradezco a las personas que me han informado educadamente El colegio es el Everest School en Pozuelo de Alarcon . Espero que los MALOS no me dilapiden GRACIAS https://t.co/Nmf8LKk3SA

El propio usuario de Twitter que ha publicado el documento ha confirmado a Informativos Telecinco que las imágenes no corresponden con el colegio. "Esas imágenes no corresponden a este colegio. El documento publicado habla de este colegio cuando las imágenes no son de aquí. Es una noticia falsa. Ni esos niños están en este colegio, los que aparecen ahí, ni las instalaciones corresponden con las de nuestro colegio, ojalá, porque las nuestras no son tan buenas como las que aparecen", ha explicado a Informativos Telecinco el director del Colegio Público Marqués de Santa Cruz, José Atienza Marmolejo.