Donaciones, medicamentos, prendas de abrigo y comida no perecedera: ¿Cómo ayudar a Ucrania desde España?

La solidaridad de los españoles con Ucrania está siendo todo un ejemplo en colegios, supermercados u ONG. Todo un despliegue de generosidad con quienes más lo necesitan en estos momentos. Fundamentales son las donaciones, medicamentos, prendas de abrigo o la comida no perecedera.

Pero, ¿a dónde se puede enviar? Cinco organizaciones conforman el Comité de Emergencia , entre ellas, Cruz Roja o Médicos del mundo, que llevan años operando en Ucrania y que, señalan, lo más necesitan es dinero . Eso sí, piden que todo lo que se done se haga a través de sus canales oficiales .

Save the Children

Save the Children es una organización no gubernamental internacional que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez . Su actividad en Ucrania comenzó en el año 2014 y actualmente trabaja para proteger a los niños y niñas más vulnerables, incluidos aquellos que se encuentran en las zonas más peligrosas del país: Donetsk y Lugansk . A través de su página web se puede acceder a un formulario para colaborar y ayudar a los más afectados.

People in Need

People in Need es una organización no gubernamental checa sin fines de lucro con sede en Praga que proporciona ayuda humanitaria y lleva a cabo programas educativos y programas de derechos humanos en regiones en crisis a nivel internacional. Infórmate aquí.